В Шереметьеве ожидается аварийная посадка самолёта из Улан-Удэ с отказом шасси

Следующий из Улан-Удэ в Москву самолёт с неисправностью шасси заходит на посадку в аэропорту Шереметьево.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Шереметьеве ожидается посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на место направлены дополнительные силы пожарных.

Самолёт летит над Московской областью, в пути он находится почти шесть часов.

25 июля пассажирский самолёт Boeing 737 из Сочи с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Шереметьево.

27 июля МЧС подтвердило, что шесть человек погибли и семь пострадали при крушении вертолёта Ми-8 в Республике Алтай.