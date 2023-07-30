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В Шереметьеве ожидается аварийная посадка самолёта из Улан-Удэ с отказом шасси

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Следующий из Улан-Удэ в Москву самолёт с неисправностью шасси заходит на посадку в аэропорту Шереметьево.
В Шереметьеве ожидается аварийная посадка самолёта из Улан-Удэ с отказом шасси
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Шереметьеве ожидается посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на место направлены дополнительные силы пожарных.

Самолёт летит над Московской областью, в пути он находится почти шесть часов.

25 июля пассажирский самолёт Boeing 737 из Сочи с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Шереметьево.

27 июля МЧС подтвердило, что шесть человек погибли и семь пострадали при крушении вертолёта Ми-8 в Республике Алтай.

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