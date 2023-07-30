В Шереметьеве ожидается аварийная посадка самолёта из Улан-Удэ с отказом шасси
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В Шереметьеве ожидается посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на место направлены дополнительные силы пожарных.
Самолёт летит над Московской областью, в пути он находится почти шесть часов.
25 июля пассажирский самолёт Boeing 737 из Сочи с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Шереметьево.
27 июля МЧС подтвердило, что шесть человек погибли и семь пострадали при крушении вертолёта Ми-8 в Республике Алтай.