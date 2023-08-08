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«Известия»: семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

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Семейные пары, которые живут в официальном браке более трёх лет, смогут получить субсидию до 30% на аренду жилья, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что данную инициативу в российское правительство отправили крупные риелторские компании.

Возместить плату за съёмное жилье будет можно путём возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения налоговой ставки для семей во время аренды.

В финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» ранее сообщили, что спрос на семейную ипотеку в России за январь — апрель 2023 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, каких изменений можно ждать на рынке ипотеки в 2023 году.

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