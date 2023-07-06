Мишустин сообщил о повышении максимального размера льготного кредита по сельской ипотеке

Глава российского кабмина Михаил Мишустин сообщил об увеличении максимального размера льготного кредита по сельской ипотеке до 6 млн рублей.

«Правительство расширяет для граждан условия участия в государственной программе. В первую очередь возрастает размер льготного кредита с 3 млн до 6 млн рублей для жителей тех субъектов России, которые применяют этот механизм», — цитирует его ТАСС.

В финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» ранее сообщили, что спрос на семейную ипотеку в России за январь — апрель 2023 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, каких изменений можно ждать на рынке ипотеки в 2023 году.