Узнать больше

Мишустин сообщил о повышении максимального размера льготного кредита по сельской ипотеке

Короткая ссылка
Глава российского кабмина Михаил Мишустин сообщил об увеличении максимального размера льготного кредита по сельской ипотеке до 6 млн рублей.
Мишустин сообщил о повышении максимального размера льготного кредита по сельской ипотеке
  • Gettyimages.ru

«Правительство расширяет для граждан условия участия в государственной программе. В первую очередь возрастает размер льготного кредита с 3 млн до 6 млн рублей для жителей тех субъектов России, которые применяют этот механизм», — цитирует его ТАСС.

В финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» ранее сообщили, что спрос на семейную ипотеку в России за январь — апрель 2023 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, каких изменений можно ждать на рынке ипотеки в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить