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В России на 32% вырос спрос на семейную ипотеку в январе — апреле

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В финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» сообщили, что спрос на семейную ипотеку в России за январь — апрель 2023 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Об этом пишут «Известия».

Специалисты также отметили спад заинтересованности в сельской ипотеке — на 17%, в дальневосточной ипотеке — на 15%.

В то же время суммарный спрос на ипотечные продукты с апреля по май вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В 1,8 раз увеличилась выдача кредитов по семейной ипотеке. Всплеск интереса у потребителей произошёл после обновления условий. Так, с этого года программа доступна любой семье с двумя детьми до 18 лет.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.

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