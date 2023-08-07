Терапевт Сапрынская: здоровый сон должен длиться не менее семи часов
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«Сон — физиологическое состояние человека, на которое мы тратим примерно треть своей жизни. Регуляция цикла сна и бодрствования в человеческом организме происходит благодаря действию гормона — мелатонина. Он контролирует биоритмы, сон и его качество, а также является гормоном молодости и красоты», — рассказала эксперт в беседе с ИА «Север-Пресс».
По её словам, слишком долго спать тоже не стоит, но и время пробуждения желательно подбирать индивидуально, по собственным ощущениям.
Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.