Узнать больше

Терапевт Сапрынская: здоровый сон должен длиться не менее семи часов

Короткая ссылка
Врач-терапевт ямальского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валерия Сапрынская заявила, что продолжительность здорового сна должна составлять не менее семи — восьми часов.
Терапевт Сапрынская: здоровый сон должен длиться не менее семи часов
  • Gettyimages.ru

«Сон — физиологическое состояние человека, на которое мы тратим примерно треть своей жизни. Регуляция цикла сна и бодрствования в человеческом организме происходит благодаря действию гормона — мелатонина. Он контролирует биоритмы, сон и его качество, а также является гормоном молодости и красоты», — рассказала эксперт в беседе с ИА «Север-Пресс».

По её словам, слишком долго спать тоже не стоит, но и время пробуждения желательно подбирать индивидуально, по собственным ощущениям.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить