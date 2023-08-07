Флеболог Любимов дал рекомендации людям с варикозом по безопасному отдыху на море

Флеболог, врач-хирург Виктор Любимов рассказал, как безопасно отдохнуть на море людям с варикозом. В частности, он посоветовал чаще пить воду и избегать открытого солнца.

«И обязательно чаще двигаться. Особенно хорошо много плавать, так как при этом уменьшается нагрузка на ноги и вены: мышцы активно работают в воде и отток крови значительно улучшается», — заявил эксперт в беседе с «Москвой 24».

По его словам, если предстоит продолжительная нагрузка, например поездка на экскурсию, то лучше надеть компрессионный трикотаж.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.