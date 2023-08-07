Врач Радаева призвала купаться только в разрешённых местах

Врач иммунолог-аллерголог, завкафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии с курсом клинической иммунологии и аллергологии МГУ имени Огарёва Ольга Радаева посоветовала купаться только в разрешённых местах, поскольку они проходят регулярные проверки.

«В целом если у человека по ряду причин ослаблен иммунитет, есть сопутствующие заболевания, то лучше избегать купания в водоёме с большим количеством людей, даже в разрешённом месте», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в жаркую погоду вода в прудах и озёрах нагревается, что способствует накоплению бактерий и вирусов.

«Кроме того, важно избегать заглатывания воды. Если это произошло, то нужно промыть полость рта и носоглотку чистой водой», — добавила Радаева.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.