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В МОНИКИ внедрили лечение сложных стоматологических патологий под наркозом

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В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского (МОНИКИ) внедрили способ лечения стоматологических патологий под наркозом.
В МОНИКИ внедрили лечение сложных стоматологических патологий под наркозом
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Есть ряд состояний, такие как психоневрологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие патологии, которые препятствуют лечению зубов под местной анестезией. Такие пациенты проходят тщательное обследование», — заявила заведующая стоматологическим отделением сложных случаев МОНИКИ Малкан Амхадова.

Отделение стоматологии для взрослых работает при дневном стационаре с лета 2023 года.

Лечение можно получить по полису ОМС.

Ранее НСН сообщала, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».

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