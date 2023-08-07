В МОНИКИ внедрили лечение сложных стоматологических патологий под наркозом

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского (МОНИКИ) внедрили способ лечения стоматологических патологий под наркозом.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Есть ряд состояний, такие как психоневрологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие патологии, которые препятствуют лечению зубов под местной анестезией. Такие пациенты проходят тщательное обследование», — заявила заведующая стоматологическим отделением сложных случаев МОНИКИ Малкан Амхадова.

Отделение стоматологии для взрослых работает при дневном стационаре с лета 2023 года.

Лечение можно получить по полису ОМС.

Ранее НСН сообщала, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».