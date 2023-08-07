В МОНИКИ внедрили лечение сложных стоматологических патологий под наркозом
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Есть ряд состояний, такие как психоневрологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие патологии, которые препятствуют лечению зубов под местной анестезией. Такие пациенты проходят тщательное обследование», — заявила заведующая стоматологическим отделением сложных случаев МОНИКИ Малкан Амхадова.
Отделение стоматологии для взрослых работает при дневном стационаре с лета 2023 года.
Лечение можно получить по полису ОМС.
Ранее НСН сообщала, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».