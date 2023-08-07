Узнать больше

Кравцов: новый российский учебник по истории будет стоить 849 рублей

Короткая ссылка
Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что цена нового учебника истории для учеников 10-х и 11-х классов составит 849 рублей, что на 20% дешевле предыдущего.
Кравцов: новый российский учебник по истории будет стоить 849 рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Раньше учебник у нас был с мягкой обложкой, здесь обложка твёрдая», — уточнил он.

Министр также объяснил, что цена будет ниже, потому что учебник государственный.

«Права принадлежат государству», — заключил он.

Ранее Кравцов на совещании президента России Владимира Путина рассказал, что учебники новейшей истории успеют напечатать и отправить в регионы к началу учебного года.

Также российский лидер Владимир Путин заявил, что выделил деньги из резервного фонда, которые будут потрачены на печать более 2,5 млн книг для библиотек новых регионов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить