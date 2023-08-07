Кравцов: новый российский учебник по истории будет стоить 849 рублей

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что цена нового учебника истории для учеников 10-х и 11-х классов составит 849 рублей, что на 20% дешевле предыдущего.

Об этом сообщает ТАСС.

«Раньше учебник у нас был с мягкой обложкой, здесь обложка твёрдая», — уточнил он.

Министр также объяснил, что цена будет ниже, потому что учебник государственный.

«Права принадлежат государству», — заключил он.

Ранее Кравцов на совещании президента России Владимира Путина рассказал, что учебники новейшей истории успеют напечатать и отправить в регионы к началу учебного года.

Также российский лидер Владимир Путин заявил, что выделил деньги из резервного фонда, которые будут потрачены на печать более 2,5 млн книг для библиотек новых регионов России.