Кравцов: новый российский учебник по истории будет стоить 849 рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Раньше учебник у нас был с мягкой обложкой, здесь обложка твёрдая», — уточнил он.
Министр также объяснил, что цена будет ниже, потому что учебник государственный.
«Права принадлежат государству», — заключил он.
Ранее Кравцов на совещании президента России Владимира Путина рассказал, что учебники новейшей истории успеют напечатать и отправить в регионы к началу учебного года.
Также российский лидер Владимир Путин заявил, что выделил деньги из резервного фонда, которые будут потрачены на печать более 2,5 млн книг для библиотек новых регионов России.