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Сальдо сообщил о приостановке движения автобусов из Симферополя в Геническ

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о временной приостановке движения автобусов по маршруту Симферополь — Геническ.
Сальдо сообщил о приостановке движения автобусов из Симферополя в Геническ
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

«С завтрашнего дня до восстановления Чонгарского моста будет приостановлено движение автобусов по маршруту Симферополь — Геническ», — сказал он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле Чонгарского моста и посёлка Чонгар ракетами Storm Shadow.

После атаки ВСУ на Чонгарский мост работу пропускного пункта «Джанкой» приостановили.

Вооружённые силы Украины взяли на себя ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому мостам.

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