Сальдо сообщил о приостановке движения автобусов из Симферополя в Геническ
- РИА Новости
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«С завтрашнего дня до восстановления Чонгарского моста будет приостановлено движение автобусов по маршруту Симферополь — Геническ», — сказал он.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле Чонгарского моста и посёлка Чонгар ракетами Storm Shadow.
После атаки ВСУ на Чонгарский мост работу пропускного пункта «Джанкой» приостановили.
Вооружённые силы Украины взяли на себя ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому мостам.