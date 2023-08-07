Сальдо сообщил о приостановке движения автобусов из Симферополя в Геническ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о временной приостановке движения автобусов по маршруту Симферополь — Геническ.

«С завтрашнего дня до восстановления Чонгарского моста будет приостановлено движение автобусов по маршруту Симферополь — Геническ», — сказал он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле Чонгарского моста и посёлка Чонгар ракетами Storm Shadow.

После атаки ВСУ на Чонгарский мост работу пропускного пункта «Джанкой» приостановили.

Вооружённые силы Украины взяли на себя ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому мостам.