На таможне Внукова напомнили правила декларирования багажа при въезде и выезде из России

В пресс-службе Внуковской таможни напомнили некоторые правила провоза багажа, которые стоит соблюдать путешественникам, въезжающим в Россию и покидающим её.

При въезде в Россию путешественник должен помнить, что ввозимые им товары должны предназначаться для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Если турист путешествует на самолёте и везёт с собой товары на сумму до €10 тыс. общим весом менее 50 кг, он имеет право пересечь границу без уплаты таможенных платежей.

При превышении этих норм он обязан заполнить пассажирскую таможенную декларацию, уплатить таможенные пошлины, налоги «в раз­мере 30% от стоимости, но не менее €4 за 1 кг веса в части такого превы­шения».

Вместе с тем важно помнить о запрете ввозить из-за рубежа более 5 л алкогольной продук­ции и пива, более 5 кг продуктов растительного происхождения и более 5 кг продуктов — животного (на человека).

Если турист везёт с собой наличные деньги, он должен иметь в виду следующее: без декларирования он имеет право ввезти в Россию валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте $10 тыс. (общая сумма наличных и дорожных чеков).

Ввоз наличных денег и дорожных чеков в сумме, превышающей этот показатель, подлежит обязательному декларированию.

Вместе с тем, покидая страну, путешественник должен помнить о действующем запрете вывоза из России наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу ЦБ России, установленному на дату вывоза.

Кроме того, покидающий Россию турист должен декларировать имеющиеся при нём культурные ценности, оружие, его основные части и патроны, лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, редкие виды животных и растений (Красная книга) и прочее.

Пассажирскую таможенную декларацию можно заполнить перед пересечением границы или заранее, скачав бланк на сайте ФТС России.

Ранее пресс-служба Федеральной таможенной службы России заявила о задержании российскими таможенниками гражданина Армении, пытавшегося вывезти за рубеж золотую цепь весом 2 кг.