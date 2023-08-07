На таможне Внукова напомнили правила декларирования багажа при въезде и выезде из России
- РИА Новости
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При въезде в Россию путешественник должен помнить, что ввозимые им товары должны предназначаться для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Если турист путешествует на самолёте и везёт с собой товары на сумму до €10 тыс. общим весом менее 50 кг, он имеет право пересечь границу без уплаты таможенных платежей.
При превышении этих норм он обязан заполнить пассажирскую таможенную декларацию, уплатить таможенные пошлины, налоги «в размере 30% от стоимости, но не менее €4 за 1 кг веса в части такого превышения».
Вместе с тем важно помнить о запрете ввозить из-за рубежа более 5 л алкогольной продукции и пива, более 5 кг продуктов растительного происхождения и более 5 кг продуктов — животного (на человека).
Если турист везёт с собой наличные деньги, он должен иметь в виду следующее: без декларирования он имеет право ввезти в Россию валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте $10 тыс. (общая сумма наличных и дорожных чеков).
Ввоз наличных денег и дорожных чеков в сумме, превышающей этот показатель, подлежит обязательному декларированию.
Вместе с тем, покидая страну, путешественник должен помнить о действующем запрете вывоза из России наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу ЦБ России, установленному на дату вывоза.
Кроме того, покидающий Россию турист должен декларировать имеющиеся при нём культурные ценности, оружие, его основные части и патроны, лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, редкие виды животных и растений (Красная книга) и прочее.
Пассажирскую таможенную декларацию можно заполнить перед пересечением границы или заранее, скачав бланк на сайте ФТС России.
Ранее пресс-служба Федеральной таможенной службы России заявила о задержании российскими таможенниками гражданина Армении, пытавшегося вывезти за рубеж золотую цепь весом 2 кг.