Связанная с соратником Навального британская компания отчиталась о долгах

Объём долговых обязательств консалтинговой фирмы Sloane Services увеличился почти в два раза по итогам 2022 года, узнал RT из годовой отчётности организации. Фирма известна участием в проекте бывшего исполнительного директора «Фонда борьбы с коррупцией»* Владимира Ашуркова, в рамках которого она помогает выявлять активы подсанкционных лиц и передаёт информацию о них государственным органам Великобритании и других стран.

По итогам 2022 года объём долгов Sloane Services перед различными кредиторами вырос почти вдвое. Сейчас он составляет £300 тыс. по сравнению с £180 тыс. в 2021-м году.



Как писал ранее RT, в 2018—2019 годах Sloane Services получала по £420 тыс. ежегодно от неизвестных спонсоров, однако затем поддержка прекратилась.



RT также сообщал, что стартап Ашуркова занимается «расследованием коррупции». Таким способом соратник Алексея Навального замаскировал новый проект ФБК по поиску российских активов за рубежом, говорили эксперты, чтобы потом передавать эту информацию европейским и американским властям для наложения санкций.

В 2012-м году Ашурков контактировал с секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в Москве Джеймсом Фордом, которого ФСБ РФ называет «посольским резидентом MI6».

В 2014-м Ашурков с женой Александриной Маркво перебрался в Лондон, спасаясь от уголовного преследования на родине. В России его подозревают в мошенничестве с пожертвованиями на предвыборную кампанию Алексея Навального 2013 года.

В 2021-м году Ашурков вошёл в менеджмент «нового ФБК»**, зарегистрированного в США, совместно с другими ближайшими соратниками Навального.

*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

**Anti-Corruption Foundation International, Inc включён в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, решением Генпрокуратуры от 22 мая 2023 года. Организация включена в реестр иноагентов 23 декабря 2022 года.