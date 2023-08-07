Суд Екатеринбурга приговорил фигурантов дела об отравлении суррогатом на сроки до семи лет
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Как сообщает ТАСС, Армен Аветисян и Надир Мамедов будут находиться в колонии шесть лет, Адалат Гурбанов — шесть лет и два месяца, Микайыл Назаров — шесть лет и три месяца, Заур Джаббаров — пять с половиной лет колонии, Артём Чабан — шесть с половиной лет.
Татьяне Васильевой назначили три года условного срока.
Ранее стало известно, что десять подростков были доставлены в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области из-за употребления алкоголя.