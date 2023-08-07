Суд Екатеринбурга приговорил фигурантов дела об отравлении суррогатом на сроки до семи лет

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил шесть фигурантов уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем к лишению свободы на сроки от 5,5 до 6,5 года.

Как сообщает ТАСС, Армен Аветисян и Надир Мамедов будут находиться в колонии шесть лет, Адалат Гурбанов — шесть лет и два месяца, Микайыл Назаров — шесть лет и три месяца, Заур Джаббаров — пять с половиной лет колонии, Артём Чабан — шесть с половиной лет.

Татьяне Васильевой назначили три года условного срока.

Ранее стало известно, что десять подростков были доставлены в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области из-за употребления алкоголя.