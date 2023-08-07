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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элен Каррер д'Анкос

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Президент России Владимир Путине выразил соболезнования родственникам секретаря Французской академии Элен Каррер д'Анкос.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элен Каррер д'Анкос
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашей матери – Элен Каррер д'Анкос... С теплотой вспоминаю беседы с этой великой француженкой. Уверен, что её интеллектуальное и духовное наследие послужит упрочению взаимопонимания между нашими народами», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, секретарь Французской академии, была большим другом России и гордилась своими русскими корнями, сохраняя искреннюю любовь и уважение к своей Родине.

Он добавил, что многочисленные научные труды д'Анкос пользовались большим признанием.

Ранее во Франции умерла постоянный секретарь Французской академии, иностранный член Российской академии наук и специалист по истории России Элен Каррер д'Анкосс (урождённая Зурабишвили). Ей было 94 года.

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