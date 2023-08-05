Секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс умерла в возрасте 94 лет
Как сообщает AFP со ссылкой на родственников, д'Анкосс умерла «спокойно, в окружении семьи».
Элен Каррер д'Анкосс была главой Французской академии с 21 октября 1999 года, она стала первой женщиной, занявшей этот пост за всю историю учреждения.
Каррер д'Анкосс, родившаяся в семье эмигрантов Георгия Зурабишвили и Наталии фон Пелькен, опубликовала множество книг по истории России и Советского Союза, а также посещала Россию и встречалась с президентом Владимиром Путиным.
Французский президент Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью д’Анкосс.
Как отметил глава государства, «её наследие бессмертно».