Самый большой аэропорт на Дальнем Востоке открыли в Южно-Сахалинске. Его площадь составляет 50 тыс. кв. м.

Об этом сообщает ОТР.

В аэропорту установлены 24 стойки регистрации, 11 выходов на посадку, а также обновлённая система выдачи багажа, благодаря которой одновременно пассажиры четырёх рейсов смогут получить свои чемоданы.

Ожидается, что новый терминал сможет принимать до 1,6 тыс. пассажиров в час.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Владивостока установят двухметровый арт-объект из 910 кубиков Рубика с изображением дальневосточного леопарда.