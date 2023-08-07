Самый большой аэропорт на Дальнем Востоке открыли в Южно-Сахалинске
- РИА Новости
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Об этом сообщает ОТР.
В аэропорту установлены 24 стойки регистрации, 11 выходов на посадку, а также обновлённая система выдачи багажа, благодаря которой одновременно пассажиры четырёх рейсов смогут получить свои чемоданы.
Ожидается, что новый терминал сможет принимать до 1,6 тыс. пассажиров в час.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Владивостока установят двухметровый арт-объект из 910 кубиков Рубика с изображением дальневосточного леопарда.