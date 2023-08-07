В аэропорту Владивостока появится инсталляция с изображением дальневосточного леопарда

В аэропорту Владивостока установят двухметровый арт-объект из 910 кубиков Рубика с изображением дальневосточного леопарда.

globallookpress.com

© Jiang Kehong/Xinhua

Инсталляция появится по случаю проведения Восточного экономического форума в рамках совместного проекта международного аэропорта Владивосток, дирекции заповедников «Земля леопарда» и Федерации спидкубинга Приморского края, сообщает vostokmedia.com. «Прототипом для создания изображения стало фото реального животного национального парка «Земля леопарда» фотографа из Республики Корея Чои Кисуна», — уточнили в нацпарке. Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев утвердил архитектуру деловой программы VIII Восточного экономического форума.