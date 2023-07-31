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Трутнев утвердил архитектуру деловой программы Восточного экономического форума — 2023

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Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по подготовке к VIII Восточному экономическому форуму.
Трутнев утвердил архитектуру деловой программы Восточного экономического форума — 2023
  • РИА Новости

Трутнев отметил, что за время своего существования форум стал ключевой площадкой для выработки решений, имеющих большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Главная тема форума этого года — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Если говорить об архитектуре, то мы сохраним традиционные блоки и адаптируем их под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для нашей страны», — сказал он.

Деловая программа ВЭФ-2023 включает шесть ключевых блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за десять лет: что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости».

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