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Суд оставил в силе пожизненный срок устроившему стрельбу в казанской гимназии Галявиеву

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Апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил в силе вердикт о пожизненном лишении свободы Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии.
Суд оставил в силе пожизненный срок устроившему стрельбу в казанской гимназии Галявиеву
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговор Верховного суда Республики Татарстан от 13 апреля 2023 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — заявил судья.

Приговор обжаловала защита Галявиева.

В апреле суд приговорил Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани, к пожизненному заключению. До этого его признали виновным.

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали. Галявиев полностью признал вину.

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