Юрист Ченцова: некоторые категории семей могут получить выплату на подготовку детей к школе
- РИА Новости
Выплата полагается многодетным, малоимущим семьям с доходом менее прожиточного минимума, одиноким родителям и тем, кто воспитывает детей-инвалидов, сообщила юрист в беседе с URA.RU.
По её словам, можно получить единоразовую или ежемесячную материальную поддержку на период до полугода.
«Размер пособия варьируется по регионам и приравнивается к величине прожиточного минимума трудоспособного населения. В среднем он составляет 14—16 тыс. рублей», — заключила Ченцова.
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Московской области более 36 тыс. семей получили выплаты на покупку предметов и средств для ухода за новорождёнными.