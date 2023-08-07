Юрист Ченцова: некоторые категории семей могут получить выплату на подготовку детей к школе

Управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова сообщила, что многодетные и малоимущие семьи могут получить до 16 тыс. рублей на подготовку детей к школе в рамках социального контракта.

Выплата полагается многодетным, малоимущим семьям с доходом менее прожиточного минимума, одиноким родителям и тем, кто воспитывает детей-инвалидов, сообщила юрист в беседе с URA.RU.

По её словам, можно получить единоразовую или ежемесячную материальную поддержку на период до полугода.

«Размер пособия варьируется по регионам и приравнивается к величине прожиточного минимума трудоспособного населения. В среднем он составляет 14—16 тыс. рублей», — заключила Ченцова.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Московской области более 36 тыс. семей получили выплаты на покупку предметов и средств для ухода за новорождёнными.