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Юрист Ченцова: некоторые категории семей могут получить выплату на подготовку детей к школе

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Управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова сообщила, что многодетные и малоимущие семьи могут получить до 16 тыс. рублей на подготовку детей к школе в рамках социального контракта.
Юрист Ченцова: некоторые категории семей могут получить выплату на подготовку детей к школе
  • РИА Новости

Выплата полагается многодетным, малоимущим семьям с доходом менее прожиточного минимума, одиноким родителям и тем, кто воспитывает детей-инвалидов, сообщила юрист в беседе с URA.RU.

По её словам, можно получить единоразовую или ежемесячную материальную поддержку на период до полугода.

«Размер пособия варьируется по регионам и приравнивается к величине прожиточного минимума трудоспособного населения. В среднем он составляет 14—16 тыс. рублей», — заключила Ченцова.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Московской области более 36 тыс. семей получили выплаты на покупку предметов и средств для ухода за новорождёнными.

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