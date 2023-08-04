С начала года в Подмосковье более 36 тысяч семей получили выплаты на новорождённых
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Об этом сообщает телеканал «360».
На данную выплату в Подмосковье выделили около 722 млн рублей.
В Минсоцразвития Московской области также рассказали о действии программы «Я родился в Подмосковье», которая даёт возможность получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с RT поддержала предложение уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане Ирины Волынец повысить в России единовременную федеральную выплату за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек.