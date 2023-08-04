Узнать больше

С начала года в Подмосковье более 36 тысяч семей получили выплаты на новорождённых

Короткая ссылка
С начала 2023 года в Московской области более 36 тыс. семей получили выплаты на покупку предметов и средств для ухода за новорождёнными.
С начала года в Подмосковье более 36 тысяч семей получили выплаты на новорождённых
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает телеканал «360».

На данную выплату в Подмосковье выделили около 722 млн рублей.

В Минсоцразвития Московской области также рассказали о действии программы «Я родился в Подмосковье», которая даёт возможность получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с RT поддержала предложение уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане Ирины Волынец повысить в России единовременную федеральную выплату за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить