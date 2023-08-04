С начала года в Подмосковье более 36 тысяч семей получили выплаты на новорождённых

С начала 2023 года в Московской области более 36 тыс. семей получили выплаты на покупку предметов и средств для ухода за новорождёнными.

Об этом сообщает телеканал «360».

На данную выплату в Подмосковье выделили около 722 млн рублей.

В Минсоцразвития Московской области также рассказали о действии программы «Я родился в Подмосковье», которая даёт возможность получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с RT поддержала предложение уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане Ирины Волынец повысить в России единовременную федеральную выплату за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек.