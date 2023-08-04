Депутат Буцкая поддержала предложение выплачивать 1 млн рублей за рождение пятерняшек

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с RT прокомментировала предложение уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане Ирины Волынец повысить в России единовременную федеральную выплату за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек.

«Совершенно очевидно, что такая мера, как материнский капитал, который в 2007 году ввёл президент, одна из самых эффективных. Потому что только один материнский капитал дал нам плюс в рождении, как говорят демографы, около 2,5 млн детей», — подчеркнула парламентарий.

По её словам, важно только учитывать вопрос бюджетирования.

«Это один из самых главных вопросов. Предлагая любую меру поддержки, мы должны понимать, откуда мы возьмём? Скорее в реализации вопрос», — считает она.

Буцкая отметила, что в Якутии на сегодня почти реализован проект, согласно которому за рождение третьего ребёнка семья получает 1 млн рублей.

«Это то, о чём говорят демографы как о реальной мере спасения демографии. Потому что мы понимаем, что сейчас основная когорта женщин репродуктивного возраста, они старше 30 лет. У них это уже не первые дети, а вторые или третьи. Нам важно поддержать рождение третьего ребёнка», — добавила Буцкая.

Ранее в России предложили выплачивать 1 млн рублей за рождение пятерняшек.