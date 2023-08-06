В МВД сообщили о задержании кинувшего страйкбольную гранату в толпу мужчины в Петербурге

Мужчину, который бросил страйкбольную гранату с перцовым газом в толпу в Удельном парке в Петербурге, задержали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.