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В МВД сообщили о задержании кинувшего страйкбольную гранату в толпу мужчины в Петербурге

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Мужчину, который бросил страйкбольную гранату с перцовым газом в толпу в Удельном парке в Петербурге, задержали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным сотрудников правоохранительных органов, в Удельном парке Петербурга мужчина бросил неустановленный предмет в толпу отдыхающих, после чего произошёл взрыв.

«Подозреваемый был задержан прохожими и передан сотрудникам полиции. Им оказался 19-летний житель Санкт-Петербурга», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском 18-летнюю девушку бросили в фонтан в ходе конфликта с двумя мужчинами из-за цвета её волос.

Позднее сотрудники полиции задержали двоих мужчин.

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