В МВД сообщили о задержании кинувшего страйкбольную гранату в толпу мужчины в Петербурге
По данным сотрудников правоохранительных органов, в Удельном парке Петербурга мужчина бросил неустановленный предмет в толпу отдыхающих, после чего произошёл взрыв.
«Подозреваемый был задержан прохожими и передан сотрудникам полиции. Им оказался 19-летний житель Санкт-Петербурга», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском 18-летнюю девушку бросили в фонтан в ходе конфликта с двумя мужчинами из-за цвета её волос.
Позднее сотрудники полиции задержали двоих мужчин.