Полицейские задержали напавших на девушку из-за цвета волос в Свердловской области

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые напали на девушку из-за цвета волос в Каменске-Уральском Свердловской области.

«Свердловские полицейские задержали подозреваемых в избиении девушки из-за цвета волос в Каменске-Уральском», — говорится в заявлении регионального управления МВД России.

Задержанные пояснили, что в момент нападения были в состоянии алкогольного опьянения, а мотивом послужил «не понравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосам».

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском 18-летнюю девушку бросили в фонтан в ходе конфликта с двумя мужчинами из-за цвета её волос.