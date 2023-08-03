Полицейские задержали напавших на девушку из-за цвета волос в Свердловской области
- РИА Новости
«Свердловские полицейские задержали подозреваемых в избиении девушки из-за цвета волос в Каменске-Уральском», — говорится в заявлении регионального управления МВД России.
Задержанные пояснили, что в момент нападения были в состоянии алкогольного опьянения, а мотивом послужил «не понравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосам».
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском 18-летнюю девушку бросили в фонтан в ходе конфликта с двумя мужчинами из-за цвета её волос.