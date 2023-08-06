На севере Москвы водитель насмерть сбил несовершеннолетнего и скрылся с места аварии
- РИА Новости
Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Несовершеннолетний переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль.
«Водитель с места происшествия скрылся», — говорится в заявлении.
Ребёнок от полученных травм скончался.
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