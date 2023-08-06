На севере Москвы водитель насмерть сбил несовершеннолетнего и скрылся с места аварии

Водитель Škoda сбил насмерть ребёнка на севере Москвы и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Несовершеннолетний переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль.

«Водитель с места происшествия скрылся», — говорится в заявлении.

Ребёнок от полученных травм скончался.

Ранее стало известно, что шесть человек, включая двоих детей, пострадали в результате аварии в Анапе.

5 августа нетрезвый сотрудник полиции сбил подростка на скутере в селе Лопатино Нижегородской области.