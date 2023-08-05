Шесть человек пострадали в ДТП в Анапе
- РИА Новости
Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
«По предварительным данным, водитель Chevrolet при объезде препятствия выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi», — говорится в заявлении.
Уточняется, что всех шестерых пострадавших отвезли в ЦРБ Анапы с травмами различной степени тяжести. Среди получивших травмы два ребёнка — 2021 года рождения и 2018 года рождения.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что на дороге М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в ДТП погиб водитель загоревшейся фуры.