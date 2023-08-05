Шесть человек пострадали в ДТП в Анапе

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в результате аварии в Анапе.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

«По предварительным данным, водитель Chevrolet при объезде препятствия выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi», — говорится в заявлении.

Уточняется, что всех шестерых пострадавших отвезли в ЦРБ Анапы с травмами различной степени тяжести. Среди получивших травмы два ребёнка — 2021 года рождения и 2018 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на дороге М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в ДТП погиб водитель загоревшейся фуры.