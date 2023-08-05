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Нетрезвый полицейский сбил подростка на скутере в Нижегородской области

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Нетрезвый сотрудник полиции сбил подростка на скутере в селе Лопатино Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.
Нетрезвый полицейский сбил подростка на скутере в Нижегородской области
  • РИА Новости

«Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем Nissan, двигаясь в попутном направлении, при выполнении обгона, совершил столкновение со скутером под управлением подростка 2009 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Автомобилем Nissan управлял сотрудник МО МВД России «Пильнинский». В его отношении сотрудниками ГИБДД составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП России.

Ранее сообщалось, что на дороге М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в ДТП погиб водитель загоревшейся фуры.

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