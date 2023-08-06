В Приморье из-за ливней отрезаны от транспортного сообщения пять сёл

Пять сёл отрезаны от транспортного сообщения в Приморье из-за ливней.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Примавтодора».

Речь идёт о населённых пунктах Садовый, Муравейка, Фурманово, Поляны и Мартынова Поляна.

Отмечается, что на данный момент проводятся подготовительные работы в связи с высоким уровнем воды. Как заявили в ведомстве, при понижении уровня воды начнутся работы по восстановлению подхода моста.

Ранее сообщалось, что в Приморье рухнул автомобильный мост, когда по нему ехал автомобиль.

Также в Приморском крае объявляли штормовое предупреждение на 2—4 августа.