В Приморском крае объявили штормовое предупреждение на 2—4 августа

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение со 2 по 4 августа. Ожидаются сильные дожди и грозы.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидрометцентр.

Отмечается, что за 2—4 августа в регионе может выпасть от 30 до 100 мм осадков.

Синоптики предупреждают, что уровень воды рек и малых водотоков может подняться на 0,8—2,8 м, при этом на отдельных участках — на 2,6—3,5 м.

Некоторые реки могут выйти из берегов и затопить наиболее паводкоопасные районы Приморья.

При этом местами порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 1—3 августа ожидается жара до +31 °С с грозами и дождями.