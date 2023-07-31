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В Курганской области сохранится жара до +31 °С с 1 по 3 августа

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В Курганской области в ближайшие дни ожидается жара с грозами и дождями.
В Курганской области сохранится жара до +31 °С с 1 по 3 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

«С 1 по 3 августа в Курганской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в эти дни будет сохраняться от +26 до +31 °С. На эти даты также прогнозируют переменную облачность», — рассказали синоптики.

Температура воздуха в ночное время составит +10...+19 °С.

При грозе ветер может усилиться до 12—15 м/с.

Также стало известно, что в Томской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие двое суток, передаёт ОТР. Во вторник и среду ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром, возможен и град.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московской области и Москве в августе.

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