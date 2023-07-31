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Синоптик Шувалов заявил, что в Подмосковье в августе ожидается тёплая погода

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московской области и Москве в августе.
Синоптик Шувалов заявил, что в Подмосковье в августе ожидается тёплая погода
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» синоптик рассказал, что в Московской области в августе ожидается тёплая погода практически без осадков.

«Скорее всего, август у нас выйдет жарким, поистине летним», — отметил Шувалов.

По его словам, в Москве и Подмосковье 2 и 3 августа ожидаются дожди, температура воздуха до четверга будет составлять +26...+28 °C, а с 4 августа начнёт подниматься до +30...+31 °C.

«Август окажется выше климатической нормы на один-два градуса, будет преобладать летняя жаркая погода», — также добавил климатолог в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе в столице установится жаркая погода.

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