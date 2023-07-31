Синоптик Позднякова спрогнозировала 30-градусную жару в Москве 4—5 августа

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе в столице установится жаркая погода.

На текущей неделе в столице возможны кратковременные дожди, а температура превысит климатическую норму на 2—3 градуса, сообщила синоптик в беседе с «Москвой 24».

«Мы ждём, что 1, 2 и 3 августа максимальная температура в Москве составит +24...+26 °С. В последующие дни — 4 и 5 августа — она приблизится к отметке в +30 °С. Эти два дня будут самыми тёплыми на неделе», — сказала Позднякова.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в понедельник, 31 июля, объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра.