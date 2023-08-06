«Известия»: цены на вторичное жильё в России увеличились на 12%
Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что в число основных причин подорожания входит ограничение околонулевых ставок по ипотеке, которые устанавливали девелоперы.
«Также повлияло на ситуацию подорожание ремонта», — говорится в статье.
Отмечается, что покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.
По данным газеты, до конца 2023 года цена на квадратный метр вторички может повыситься еще на 3–5 %.
Ранее рынок жилищного кредитования в Удмуртии вырос в полтора раза за полгода.
Также в НБКИ заявили, что доля ипотеки будет продолжать увеличиваться, а рекорд — постоянно обновляться.