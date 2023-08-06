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«Известия»: цены на вторичное жильё в России увеличились на 12%

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Средние цены на вторичное жильё в России выросли с начала года на 12%.

Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что в число основных причин подорожания входит ограничение околонулевых ставок по ипотеке, которые устанавливали девелоперы. 

«Также повлияло на ситуацию подорожание ремонта», — говорится в статье.

Отмечается, что покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.

По данным газеты, до конца 2023 года цена на квадратный метр вторички может повыситься еще на 3–5 %.

Ранее рынок жилищного кредитования в Удмуртии вырос в полтора раза за полгода.

Также в НБКИ заявили, что доля ипотеки будет продолжать увеличиваться, а рекорд — постоянно обновляться.

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