«Известия»: цены на вторичное жильё в России увеличились на 12%

Средние цены на вторичное жильё в России выросли с начала года на 12%.

Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что в число основных причин подорожания входит ограничение околонулевых ставок по ипотеке, которые устанавливали девелоперы.

«Также повлияло на ситуацию подорожание ремонта», — говорится в статье.

Отмечается, что покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.

По данным газеты, до конца 2023 года цена на квадратный метр вторички может повыситься еще на 3–5 %.

Ранее рынок жилищного кредитования в Удмуртии вырос в полтора раза за полгода.

Также в НБКИ заявили, что доля ипотеки будет продолжать увеличиваться, а рекорд — постоянно обновляться.