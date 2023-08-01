НБКИ: доля ипотеки будет продолжать увеличиваться, а рекорд — постоянно обновляться

Директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по маркетингу Алексей Волков прокомментировал в беседе с RT данные отчёта Центробанка о денежно-кредитной политике, согласно которым объём выдачи ипотеки в России в 2023 году может обновить исторический максимум 2021 года.

«С момента запуска льготных ипотечных программ ипотека стала драйвером всего потребительского кредитования. На продолжение этой тенденции указывает и прогноз Банка России: рост ипотеки в текущем году ожидается на уровне 17—21% при росте розничных кредитов в 15—19%. В каком месяце ипотека превзойдёт рекорд 2021 года — не так важно с учётом того, что регулятор прогнозирует опережающий рост жилищного кредитования по сравнению со всеми потребкредитами до 2026 года включительно (10—15% против 8—13%)», — отметил собеседник RT.

Это значит, что доля ипотеки будет продолжать увеличиваться, а рекорд — постоянно обновляться.

«На это, в первую очередь, повлияли льготные кредитные программы. Но также нужно отметить всё более заметную ценовую разницу между первичным и вторичным рынком жилья, из-за чего сейчас растёт не только льготная ипотека, которая в основном ориентирована на дорогие новостройки, но и рыночные кредиты по приобретению более дешёвого вторичного жилья», — отметил эксперт.

Ранее в ЦБ России спрогнозировали рекордный объём выдачи ипотеки в 2023 году.