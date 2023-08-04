Рынок жилищного кредитования в Удмуртии вырос в полтора раза за полгода

Рынок жилищного кредитования в Удмуртии показал полуторакратный рост за полгода, заявили в Удмуртстате.

Об этом сообщает udm-info.ru.

В январе — июне 2023 года в регионе выдали 12 112 жилищных кредитов, в том числе ипотечные займы под залог недвижимости и необеспеченные потребительские ссуды, где в качестве целевого назначения указана покупка или строительство заёмщиками жилья.

Общая сумма таких займов за полгода составила почти 32,3 млрд рублей.

«Темпы жилищного строительства в республике растут, и людям потребовались заёмные средства», — заявила начальник отдела сводных статистических работ Удмуртстата Полина Яковлева.

Ранее коммерческий директор и партнёр Est-a-Tet Владимир Моребис прокомментировал ситуацию на рынке апартаментов в Москве.