Рынок жилищного кредитования в Удмуртии вырос в полтора раза за полгода
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Об этом сообщает udm-info.ru.
В январе — июне 2023 года в регионе выдали 12 112 жилищных кредитов, в том числе ипотечные займы под залог недвижимости и необеспеченные потребительские ссуды, где в качестве целевого назначения указана покупка или строительство заёмщиками жилья.
Общая сумма таких займов за полгода составила почти 32,3 млрд рублей.
«Темпы жилищного строительства в республике растут, и людям потребовались заёмные средства», — заявила начальник отдела сводных статистических работ Удмуртстата Полина Яковлева.
Ранее коммерческий директор и партнёр Est-a-Tet Владимир Моребис прокомментировал ситуацию на рынке апартаментов в Москве.