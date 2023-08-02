Специалист Моребис назвал апартаменты в Москве распространённым и востребованным явлением

Коммерческий директор и партнёр Est-a-Tet Владимир Моребис прокомментировал ситуацию на рынке апартаментов в Москве.

«Апартаменты в Москве — явление распространённое и достаточно востребованное. При прочих равных условиях они стоят на 15—20% дешевле квартир, поскольку в них нет возможности получить постоянную регистрацию. Возводя комплексы с апартаментами, девелоперы (помимо отсутствия НДС. — RT) не сталкивались с масштабными расходами на обеспечение норм по социальной инфраструктуре, а также не несли расходов, связанных с изменением вида разрешённого использования земельного участка», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, в результате проекты с апартаментами приносили хороший доход, а по срокам реализации занимали заметно меньше времени.

Как отметил Моребис, после возвращения НДС экономическая привлекательность таких проектов существенно снижается. Если апартаменты сравняются по бюджету покупки с квартирой, это это сузит клиентскую аудиторию.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН заявила, что уже построенные апартаменты не будут приравнены к жилым помещениям, но проживание в них людей требует решения целого ряда вопросов.