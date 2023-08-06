Пожар в здании Донецкого университета локализован

Пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, возникший после обстрела со стороны ВСУ, локализован.

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

«В Ворошиловском районе Донецка подразделения МЧС локализовали крупный пожар в здании университета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для тушения пожара от МЧС России по ДНР было задействовано 19 единиц техники и 91 человек личного состава.

Ранее здание университета экономики и торговли загорелось в центре Донецка после обстрела ВСУ.

Позже сообщалось, что спасатели продолжают тушить пожар площадью 1800 «квадратов» в Донецке.