Узнать больше

Пожар в здании Донецкого университета локализован

Короткая ссылка
Пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, возникший после обстрела со стороны ВСУ, локализован.

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

«В Ворошиловском районе Донецка подразделения МЧС локализовали крупный пожар в здании университета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для тушения пожара от МЧС России по ДНР было задействовано 19 единиц техники и 91 человек личного состава.

Ранее здание университета экономики и торговли загорелось в центре Донецка после обстрела ВСУ.

Позже сообщалось, что спасатели продолжают тушить пожар площадью 1800 «квадратов» в Донецке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить