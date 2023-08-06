Спасатели продолжают тушить пожар площадью 1800 «квадратов» в Донецке после обстрела ВСУ

Спасатели продолжают тушить пожар площадью 1800 кв.м, который возник в Донецком университете экономики и торговли после обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что на место происшествия прибыл министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий.

«Сложный пожар, потому что кровля вся деревянная и перекрытия тоже деревянные», — отметил министр.

По его словам, в тушении пожара задействованы 14 единиц техники и автолестницы, штабные автомобили, а также 100 человек личного состава.

Ранее здание университета экономики и торговли загорелось в центре Донецка после обстрела ВСУ.

Также сообщалось, что украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными боеприпасами.