Спасатели продолжают тушить пожар площадью 1800 «квадратов» в Донецке после обстрела ВСУ
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что на место происшествия прибыл министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий.
«Сложный пожар, потому что кровля вся деревянная и перекрытия тоже деревянные», — отметил министр.
По его словам, в тушении пожара задействованы 14 единиц техники и автолестницы, штабные автомобили, а также 100 человек личного состава.
Ранее здание университета экономики и торговли загорелось в центре Донецка после обстрела ВСУ.
Также сообщалось, что украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными боеприпасами.