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Здание университета экономики и торговли загорелось в центре Донецка после обстрела ВСУ

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Здание Донецкого национального университета экономики и торговли горит в центре Донецка после обстрела города со стороны украинских войск.
Здание университета экономики и торговли загорелось в центре Донецка после обстрела ВСУ
  • globallookpress.com

Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«В результате очередного обстрела Донецка горит здание первого корпуса университета экономики и торговли. МЧС работает на месте. По предварительной информации, укронацисты использовали кассетные боеприпасы», — написал он в Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 22:05 украинские войска нанесли удар по нескольким районам Донецка кассетными боеприпасами.

Удар был нанесён по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города снарядами калибра 155 мм.

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