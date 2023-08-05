В посёлке Тёткино повреждены 12 домов из-за обстрелов ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждении 12 домов в посёлке Тёткино в результате обстрелов со стороны ВСУ.

«Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано десять прилётов. В результате повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях», — написал он в Telegram.

Старовойт пообещал помочь владельцам повреждённых домов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели двух мирных жительниц республики в результате обстрелов со стороны ВСУ.

1 августа рейсовый автобус Макеевка — Ясиноватая попал под обстрел ВСУ кассетными боеприпасами. Также Киев использовал эти снаряды для удара по населённому пункту Кременная в ЛНР, повреждения получил стадион «Олимп».