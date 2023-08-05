Росавиация: России необходимо минимум 100 тысяч операторов дронов

На первоначальном этапе реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» требуется минимум 100 тыс. операторов дронов, заявил замглавы Росавиации Андрей Добряков.

«По примерным прикидкам, уже более 100 тыс. только зарегистрированных Росавиацией дронов. Соответственно, мы считаем, что в настоящий момент надо смотреть один к одному — вот уже 100 тыс. операторов нам требуется», — цитирует РИА Новости Добрякова.

По его словам, часть нацпроекта будет посвящена подготовке кадров.

Ранее «Ростех» сообщил, что шесть самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 передадут в 2024 году.

Росавиация заявила, что в настоящий момент более 10 тыс. воздушных судов числятся в государственном реестре России.