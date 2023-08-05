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Росавиация: России необходимо минимум 100 тысяч операторов дронов

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На первоначальном этапе реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» требуется минимум 100 тыс. операторов дронов, заявил замглавы Росавиации Андрей Добряков.
Росавиация: России необходимо минимум 100 тысяч операторов дронов
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«По примерным прикидкам, уже более 100 тыс. только зарегистрированных Росавиацией дронов. Соответственно, мы считаем, что в настоящий момент надо смотреть один к одному — вот уже 100 тыс. операторов нам требуется», — цитирует РИА Новости Добрякова.

По его словам, часть нацпроекта будет посвящена подготовке кадров.

Ранее «Ростех» сообщил, что шесть самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 передадут в 2024 году.

Росавиация заявила, что в настоящий момент более 10 тыс. воздушных судов числятся в государственном реестре России.

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