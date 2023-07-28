«Ростех» создал отечественную систему связи «борт — земля» для авиакомпаний России
- РИА Новости
Об этом, как пишет ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.
«Наземные станции цифровой связи отечественной разработки уже размещены в нескольких аэропортах, в том числе в Шереметьеве... До конца текущего года станции будут установлены в 10 аэропортах страны», — приводит слова гендиректора АО «Инфоком-Авиа» Виктора Соломенцева пресс-служба «Ростеха».
Всего планируется установить 105 наземных станций, что позволит предоставить сервис на всей территории страны.
Ранее «Ростех» сообщил, что шесть самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 передадут в 2024 году.
Росавиация заявила, что в настоящий момент более 10 тыс. воздушных судов числятся в государственном реестре России.