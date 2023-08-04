Адвокат Ревзин разъяснил обязанности работодателей перед сотрудниками во время жары

Адвокат Виталий Ревзин рассказал об обязанностях работодателей перед сотрудниками во время жары.

«В статье 22 Трудового кодекса РФ значится, что работодатель обязан обеспечить работникам безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, с 1 марта 2021 года на территории России введены в действие санитарные правила и нормы, где детально прописано, какая температура воздуха должна быть во время работы сотрудника.

Кроме того, напомнил Ревзин, в 2022 году были опубликованы рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым если температура на рабочем месте в помещении выше +28,5 °С, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на час, при повышении температуры до +29 °С — на два часа, при температуре +30,5 °С — на четыре часа.

Если работы выполняются на открытом воздухе, то при температуре +32,5 °С и выше работу нужно производить поэтапно.

«Как мы видим, в летнюю жару работодатель обязан отпускать сотрудников раньше, если у него нет возможностей обеспечить температуру менее +28 °С. Если он этого не делает, возникают основания для направления жалобы в трудовую инспекцию», — сказал эксперт.

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