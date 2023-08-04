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Адвокат Ревзин разъяснил обязанности работодателей перед сотрудниками во время жары

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Адвокат Виталий Ревзин рассказал об обязанностях работодателей перед сотрудниками во время жары.
Адвокат Ревзин разъяснил обязанности работодателей перед сотрудниками во время жары
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  • © humonia

«В статье 22 Трудового кодекса РФ значится, что работодатель обязан обеспечить работникам безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, с 1 марта 2021 года на территории России введены в действие санитарные правила и нормы, где детально прописано, какая температура воздуха должна быть во время работы сотрудника.

Кроме того, напомнил Ревзин, в 2022 году были опубликованы рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым если температура на рабочем месте в помещении выше +28,5 °С, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на час, при повышении температуры до +29 °С — на два часа, при температуре +30,5 °С — на четыре часа.

Если работы выполняются на открытом воздухе, то при температуре +32,5 °С и выше работу нужно производить поэтапно.

«Как мы видим, в летнюю жару работодатель обязан отпускать сотрудников раньше, если у него нет возможностей обеспечить температуру менее +28 °С. Если он этого не делает, возникают основания для направления жалобы в трудовую инспекцию», — сказал эксперт.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как сохранить своё здоровье в жару.

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