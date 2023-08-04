Врач Кондрахин посоветовал пить больше воды в жару

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как сохранить своё здоровье в жару.

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» врач напомнил, что под воздействием солнца кожа нагревается и теряет влагу. Это может привести к обезвоживанию.

Поэтому Кондрахин советует снизить физическую нагрузку, не находиться на открытом солнце, а также пить больше воды комнатной температуры.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.