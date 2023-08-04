Врач Кондрахин посоветовал пить больше воды в жару
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В беседе с газетой «Вечерняя Москва» врач напомнил, что под воздействием солнца кожа нагревается и теряет влагу. Это может привести к обезвоживанию.
Поэтому Кондрахин советует снизить физическую нагрузку, не находиться на открытом солнце, а также пить больше воды комнатной температуры.
Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.