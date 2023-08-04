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В Подмосковье пройдёт акция по проверке здоровья 5—6 августа

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В 25 регионах Московской области в выходные, 5—6 августа, пройдёт акция по проверке здоровья.
В Подмосковье пройдёт акция по проверке здоровья 5—6 августа
  • Gettyimages.ru
  • © LightFieldStudios

Об этом сообщает телеканал «360».

В рамках акции пациенты смогут пройти антропометрию, измерить давление, а также сдать общий анализ крови.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова добавила, что с начала лета в парках проверили здоровье более 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2023 года в Подмосковье на горячую линию главного врача поступило более 107 тыс. звонков.

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