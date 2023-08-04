В Подмосковье пройдёт акция по проверке здоровья 5—6 августа
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Об этом сообщает телеканал «360».
В рамках акции пациенты смогут пройти антропометрию, измерить давление, а также сдать общий анализ крови.
Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова добавила, что с начала лета в парках проверили здоровье более 5 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2023 года в Подмосковье на горячую линию главного врача поступило более 107 тыс. звонков.