В Подмосковье пройдёт акция по проверке здоровья 5—6 августа

В 25 регионах Московской области в выходные, 5—6 августа, пройдёт акция по проверке здоровья.

Об этом сообщает телеканал «360».

В рамках акции пациенты смогут пройти антропометрию, измерить давление, а также сдать общий анализ крови.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова добавила, что с начала лета в парках проверили здоровье более 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2023 года в Подмосковье на горячую линию главного врача поступило более 107 тыс. звонков.