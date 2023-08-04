Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь тяжёлую военную технику
- РИА Новости
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Соответствующий документ опубликован на правовом портале.
Отмечается, что в тексте документа слово «оружие» заменено на «вооружение» (совокупность оружия и технических средств его применения. — RT).
Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжёлую военную технику.
В июне представитель Росгвардии Василий Грибакин отметил, что тяжёлая техника на вооружении у ведомства позволит ему эффективнее действовать в ходе спецоперации на Украине.