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Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь тяжёлую военную технику

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Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжёлую технику.
Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь тяжёлую военную технику
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Отмечается, что в тексте документа слово «оружие» заменено на «вооружение» (совокупность оружия и технических средств его применения. — RT).

Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжёлую военную технику.

В июне представитель Росгвардии Василий Грибакин отметил, что тяжёлая техника на вооружении у ведомства позволит ему эффективнее действовать в ходе спецоперации на Украине.

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