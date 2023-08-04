Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь тяжёлую военную технику

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжёлую технику.

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Отмечается, что в тексте документа слово «оружие» заменено на «вооружение» (совокупность оружия и технических средств его применения. — RT).

Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжёлую военную технику.

В июне представитель Росгвардии Василий Грибакин отметил, что тяжёлая техника на вооружении у ведомства позволит ему эффективнее действовать в ходе спецоперации на Украине.