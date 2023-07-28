Совфед одобрил законопроект о праве Росгвардии иметь тяжёлую военную технику
Об этом сообщает РИА Новости.
Изменения вносятся в закон «О войсках национальной гвардии».
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную, в том числе тяжёлую, технику.
В июне представитель Росгвардии Василий Грибакин отметил, что тяжёлая техника на вооружении у ведомства позволит ему эффективнее действовать в ходе спецоперации на Украине.