Совфед одобрил законопроект о праве Росгвардии иметь тяжёлую военную технику

Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжёлую военную технику.

Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения вносятся в закон «О войсках национальной гвардии».

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную, в том числе тяжёлую, технику.

В июне представитель Росгвардии Василий Грибакин отметил, что тяжёлая техника на вооружении у ведомства позволит ему эффективнее действовать в ходе спецоперации на Украине.