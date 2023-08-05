В турсервисах назвали Архангельск и Карелию направлениями с большим потенциалом

Представители сервисов OneTwoTrip, Ozon Travel и «Туту.ру» рассказали RT, какие туристические маршруты внутри России не пользуются большой популярностью среди путешественников, но имеют высокий потенциал к дальнейшему развитию. В их число среди прочих вошли Южно-Сахалинск, Архангельск, Карелия, Алтай, а также Воронежская и Тульская области.

По словам руководителя пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елены Шелеховой, исходя из данных авиабронирований за первые шесть месяцев 2023 года, россияне достаточно редко отправлялись в Южно-Сахалинск, Благовещенск, Ханты-Мансийск, Сыктывкар и Архангельск, хотя эти направления имеют обширный туристический потенциал.

«Так, например, Южно-Сахалинск окружён живописными пейзажами — это горы, леса и протяжённые пляжи. Туристы могут отправиться в пеший поход с палатками, порыбачить, искупаться в Японском или Охотском море. В самом городе тоже есть на что посмотреть и куда сходить, например местные музеи, чтобы узнать историю региона», — отметила Шелехова.

Ещё один город на Дальнем Востоке, который может похвастаться красивой архитектурой, культурными достопримечательностями, дать возможность порыбачить и познакомить с традициями коренных народов, — Благовещенск.

Ханты-Мансийск известен своими национальными парками и заповедниками, Сыктывкар — пейзажами и культурным наследием, Архангельск — достопримечательностями, среди которых музей под открытым небом «Малые Корелы».

«Там представлено уникальное собрание памятников деревянного зодчества. Также путешественники могут посетить Северный морской музей и узнать о роли города в морской торговле и исследованиях», — резюмировала Шелехова.

Со своей стороны, в Ozon Travel отметили, что из направлений, которые весьма привлекательны для туристов, но пока не выходят в топ продаж на площадке, можно выделить Алтай и Карелию.

«Кроме того, высоким туристическим потенциалом обладает Дагестан, где активно развивается туристическая инфраструктура... Рост интереса к внутреннему туризму в постпандемию привёл к развитию инфраструктуры и росту числа доступных для путешественников опций», — уточнила PR-менеджер компании Любовь Избицких.

В сервисе «Туту.ру» сообщили, что большой потенциал в рассматриваемом вопросе имеют также Челябинская область с её озёрами, Хакасия и Ингушетия с курортом «Армхи» и лечением.

Кроме того, внимания достойны Карелия и Мурманская область, Северная Осетия и Минеральные Воды, Тверская, Воронежская и Тульская области.

«Стоимость путешествий в эти регионы разная. Например, в Абакан (Хакасия) авиабилеты могут стоить в среднем 40 тыс. рублей, а в Калининград и Мурманскую область можно улететь примерно за 10 тыс. рублей (с багажом) туда и обратно. В Воронежскую, Тульскую и Тверскую области москвичи и петербуржцы могут добраться на автомобиле, сэкономив на перелёте», — резюмировали в сервисе.

Ранее сообщалось, что для детей-туристов вышел гид «Весёлая прогулка по Петербургу». Буклет начали распространять в Москве и Московской области.