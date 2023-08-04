Победителей конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы» наградят на МУФ 25 августа
Об этом сообщает НСН.
Участниками конкурса стали компании, использующие инструменты наставничества для обучения и адаптации новых сотрудников, отметила Багреева.
Свои проекты на конкурс представили 60 крупных столичных компаний. Жюри оценило работы в пяти номинациях. Победителей объявят на бизнес-дне 25 августа.
Конкурс проводится в рамках национального проекта «Производительность труда».
Ранее сообщалось, что в Лужниках представят аудиовизуальный перформанс «Город для каждого» в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).