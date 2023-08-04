Победителей конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы» наградят на МУФ 25 августа

Министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что победителей конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы — 2023» наградят 25 августа на специальном бизнес-дне Московского урбанистического форума (МУФ).

Об этом сообщает НСН.

Участниками конкурса стали компании, использующие инструменты наставничества для обучения и адаптации новых сотрудников, отметила Багреева.

Свои проекты на конкурс представили 60 крупных столичных компаний. Жюри оценило работы в пяти номинациях. Победителей объявят на бизнес-дне 25 августа.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Производительность труда».

Ранее сообщалось, что в Лужниках представят аудиовизуальный перформанс «Город для каждого» в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).