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Победителей конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы» наградят на МУФ 25 августа

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Министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что победителей конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы — 2023» наградят 25 августа на специальном бизнес-дне Московского урбанистического форума (МУФ).
Победителей конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы» наградят на МУФ 25 августа

Об этом сообщает НСН.

Участниками конкурса стали компании, использующие инструменты наставничества для обучения и адаптации новых сотрудников, отметила Багреева.

Свои проекты на конкурс представили 60 крупных столичных компаний. Жюри оценило работы в пяти номинациях. Победителей объявят на бизнес-дне 25 августа.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Производительность труда».

Ранее сообщалось, что в Лужниках представят аудиовизуальный перформанс «Город для каждого» в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

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