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Перформанс «Город для каждого» пройдёт в Лужниках в рамках МУФ

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В Лужниках представят аудиовизуальный перформанс «Город для каждого» в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).
Перформанс «Город для каждого» пройдёт в Лужниках в рамках МУФ
  • Gettyimages.ru
  • © Oksana Chaun

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

На фасаде Дворца водных видов спорта, который станет трёхмерным экраном, можно будет наблюдать жизнь Москвы, её достопримечательности и памятники архитектуры.

Первый показ состоится 5 августа, далее каждый вечер до 10 сентября включительно.

Перформанс создали медиахудожники при участии нейросетей. Инициатором создания шоу стал столичный Департамент информационных технологий, который представляет на МУФ павильон «Цифровые технологии Москвы».

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе представят интерактивную экспозицию «Офис будущего».

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